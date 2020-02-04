Путин считает, что к изменению Конституции нужно привлечь как можно больше людей

Президент России Владимир Путин, общаясь с представителями общественности в Череповце, заявил, что к процессу внесения поправок в Конституцию РФ нужно привлечь как можно больше людей.

«Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс – тем более народной будет Конституция», — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что предложенные им в Послании к Федеральному собранию поправки в основной закон страны продиктованы самой жизнью.