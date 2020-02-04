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Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека
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 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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14:52   4 Февраля 2020
Россия

Путин считает, что к изменению Конституции нужно привлечь как можно больше людей

Путин считает, что к изменению Конституции нужно привлечь как можно больше людей

Президент России Владимир Путин, общаясь с представителями общественности в Череповце, заявил, что к процессу внесения поправок в Конституцию РФ нужно привлечь как можно больше людей.

«Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс – тем более народной будет Конституция», — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил, что предложенные им в Послании к Федеральному собранию поправки в основной закон страны продиктованы самой жизнью.

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Автор: Александр Люблинский
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