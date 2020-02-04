Президент России Владимир Путин выразил надежду, что поправки в Конституцию будут приняты в «здравые сроки». Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Череповце во вторник, 4 февраля.

По словам главы государства, поправки в Конституцию должны быть приняты в течение трех с небольшим месяцев, передает РИА Новости.

«Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок», — сообщил он.

У президента также уточнили, не затянется ли этот процесс, ведь каждый день говорится о новых предложениях. Путин отметил, что «погрязнуть в поправках» никому не хочется, поэтому все должно быть организовано правильно.

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали предлагаемые президентом РФ поправки в Конституцию России. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.