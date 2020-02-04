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14:44   4 Февраля 2020
Россия

Путин надеется, что поправки в Конституцию будут приняты в здравые сроки

Путин надеется, что поправки в Конституцию будут приняты в здравые сроки

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что поправки в Конституцию будут приняты в «здравые сроки». Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Череповце во вторник, 4 февраля.

По словам главы государства, поправки в Конституцию должны быть приняты в течение трех с небольшим месяцев, передает РИА Новости.

«Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок», — сообщил он. 

У президента также уточнили, не затянется ли этот процесс, ведь каждый день говорится о новых предложениях. Путин отметил, что «погрязнуть в поправках» никому не хочется, поэтому все должно быть организовано правильно. 

Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали предлагаемые президентом РФ поправки в Конституцию России. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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