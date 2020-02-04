Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

 Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека

Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Россия борется с терроризмом в Сирии, пока Турция «заигрывает» с боевиками в Идлибе

Россия борется с терроризмом в Сирии, пока Турция «заигрывает» с боевиками в Идлибе

 Водолацкий считает, что Европа искажает правду о Второй мировой войне в угоду США

Водолацкий считает, что Европа искажает правду о Второй мировой войне в угоду США
Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

 Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека

Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Россия борется с терроризмом в Сирии, пока Турция «заигрывает» с боевиками в Идлибе

Россия борется с терроризмом в Сирии, пока Турция «заигрывает» с боевиками в Идлибе

 Водолацкий считает, что Европа искажает правду о Второй мировой войне в угоду США

Водолацкий считает, что Европа искажает правду о Второй мировой войне в угоду США
14:59   4 Февраля 2020
Россия

Вильфанд рассказал о смещении аномально теплой погоды в Сибирь

Вильфанд рассказал о смещении аномально теплой погоды в Сибирь

Жители восточной части России почувствуют значительное потепление уже послезавтра. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

По словам Вильфанда, 6 февраля в Омской, Новосибирской, Томской областях, а также в Красноярском крае температура воздуха будет выше, чем в Крыму. 

«Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы», — заявил синоптик. 

Европейская часть России столкнется с настоящими морозами, сообщил собеседник телеканала. Он подчеркнул, что уже к выходным температура в столице и Подмосковье может опуститься до минус 15 градусов.

Что касается погоды на крымском полуострове, там, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля. 

Ранее сообщалось, что погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 139-летней давности. Климатическая норма во вторник была превышена на девять градусов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода #вильфанд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...