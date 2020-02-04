Вильфанд рассказал о смещении аномально теплой погоды в Сибирь

Жители восточной части России почувствуют значительное потепление уже послезавтра. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, 6 февраля в Омской, Новосибирской, Томской областях, а также в Красноярском крае температура воздуха будет выше, чем в Крыму.

«Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы», — заявил синоптик.

Европейская часть России столкнется с настоящими морозами, сообщил собеседник телеканала. Он подчеркнул, что уже к выходным температура в столице и Подмосковье может опуститься до минус 15 градусов.

Что касается погоды на крымском полуострове, там, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха составит 10-15 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 139-летней давности. Климатическая норма во вторник была превышена на девять градусов.