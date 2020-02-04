Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции продиктованы жизнью. Глава государства добавил, что он подал идею изменения не для того, чтобы продлить полномочия президента.

В предложенных поправках в главному документу страны нет ничего необычного, так как ранее их уже вносили 15 раз, уточнил президент РФ на встрече с представителями общественности в Череповце.

«Коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — прокомментировал Владимир Путин.

Президент добавил, что за время работы на посту главы государства и председателя правительства он понял, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».