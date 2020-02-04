Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

 Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков
Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

 Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков
14:26   4 Февраля 2020
Россия

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции продиктованы жизнью. Глава государства добавил, что он подал идею изменения не для того, чтобы продлить полномочия президента.

В предложенных поправках в главному документу страны нет ничего необычного, так как ранее их уже вносили 15 раз, уточнил президент РФ на встрече с представителями общественности в Череповце. 

«Коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — прокомментировал Владимир Путин. 

Президент добавил, что за время работы на посту главы государства и председателя правительства он понял, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...