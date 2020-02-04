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14:21   4 Февраля 2020
Россия

Погода в Петербурге побила рекорд 139-летней давности

Погода в Петербурге побила рекорд 139-летней давности

Погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 139-летней давности, превысив климатическую норму на девять градусов. Таковы данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Как отметили эксперты, за всю 139-летнюю историю наблюдений за погодой в Северной столице такой теплой зимы еще не было. Среднемесячная температура воздуха составила +1,5 градуса, а январь 2020 года стал самым теплым за весь период метеонаблюдений с 1881 года. При этом объем осадков за месяц превысил норму и составил 136 процентов. 

«Суточные рекорды максимальной температуры воздуха в январе в Санкт-Петербурге были побиты пять раз, в том числе и три дня подряд — 15, 16, 17, 19 и 21 января», — передает УГМС. 

Первый температурный рекорд февраля 2020 года зафиксировали в минувшее воскресенье, когда метеостанции зафиксировали +5,7 градуса. Предыдущий рекорд принадлежит 1993 году, когда в феврале было +4,5 градуса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #погода

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