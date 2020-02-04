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14:25   4 Февраля 2020
Весь мир

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с главой переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом о начале сотрудничества между странами. Об этом сообщил сам Нетаньяху у себя в Twitter во вторник, 4 февраля. 

Как подчеркнул глава израильского правительства, встреча с аль-Бурханом прошла в Энтеббе. Во время беседы стороны обсуждали вопросы взаимопомощи. 

«Мы договорились начать сотрудничество, которое приведет к нормализации отношений между двумя странами. История», — написал он.

Однако по словам министра культуры и информации, официального представителя переходного правительства Судана Фейсала Мухаммада Салиха, суданское правительство узнало об этой встрече из мировых СМИ. Он подчеркнул, что никаких уведомлений относительно встречи аль-Бурхана и Нетаньяху не было. 

Ранее премьер Израиля встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени. Их переговоры прошли в понедельник. Во время встречи политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, здравоохранении, энергетике и сельском хозяйстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #израиль #судан #весь мир

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