Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с главой переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом о начале сотрудничества между странами. Об этом сообщил сам Нетаньяху у себя в Twitter во вторник, 4 февраля.
Как подчеркнул глава израильского правительства, встреча с аль-Бурханом прошла в Энтеббе. Во время беседы стороны обсуждали вопросы взаимопомощи.
«Мы договорились начать сотрудничество, которое приведет к нормализации отношений между двумя странами. История», — написал он.
Однако по словам министра культуры и информации, официального представителя переходного правительства Судана Фейсала Мухаммада Салиха, суданское правительство узнало об этой встрече из мировых СМИ. Он подчеркнул, что никаких уведомлений относительно встречи аль-Бурхана и Нетаньяху не было.
Ранее премьер Израиля встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени. Их переговоры прошли в понедельник. Во время встречи политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, здравоохранении, энергетике и сельском хозяйстве.