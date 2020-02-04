Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с главой переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом о начале сотрудничества между странами. Об этом сообщил сам Нетаньяху у себя в Twitter во вторник, 4 февраля.

Как подчеркнул глава израильского правительства, встреча с аль-Бурханом прошла в Энтеббе. Во время беседы стороны обсуждали вопросы взаимопомощи.

«Мы договорились начать сотрудничество, которое приведет к нормализации отношений между двумя странами. История», — написал он.

Однако по словам министра культуры и информации, официального представителя переходного правительства Судана Фейсала Мухаммада Салиха, суданское правительство узнало об этой встрече из мировых СМИ. Он подчеркнул, что никаких уведомлений относительно встречи аль-Бурхана и Нетаньяху не было.

Ранее премьер Израиля встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени. Их переговоры прошли в понедельник. Во время встречи политики обсудили двустороннее сотрудничество в экономике, здравоохранении, энергетике и сельском хозяйстве.