Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

Наибольшее число граждан, имеющих инвалидность, живет в Москве – миллион человек. В Санкт-Петербурге – 607 тысяч, и в Красноярском крае – 452 тысячи.

Об этом во вторник сообщает издание NEWS.ru, приводя данные Федеральной службы государственной статистики.

Далее, как отмечаются, следуют Московская и Ростовская области, где проживает соответственно по 450 и 366 тысяч граждан с инвалидностью.

Также в десятку российских регионов с наибольшим числом инвалидов вошли Дагестан – 338 тысяч, Нижегородская область – 302 тысячи, Татарстан – 299 тысяч, Свердловская область – 291 тысяча, и Башкирия – 271 тысяча.

В то же время, отмечается, что лидерами по наименьшему числу инвалидов стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, где их проживает две и три тысячи, а также Магаданская область – пять тысяч.

Всего же, отмечает Росстат, в России по данным 2019 года живет 11,9 миллиона инвалидов, что на один миллион меньше, чем в 2014 году. При этом 5,3 миллиона граждан имеют вторую группу инвалидности.