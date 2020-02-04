Сбербанк прогнозирует скорое участие ИИ в принятии решений по кадрам

Искусственный интеллект (ИИ) вскоре может участвовать в принятии важных кадровых решений, заявил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко. Об этом сообщает NEWS.ru.

В течении нескольких лет технологии «придут к этому», уверен Еременко. ИИ сможет принимать социально значимые решения наравне с людьми.

«Всё больше и больше фактор автоматизации за счёт ИИ будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения», — отметил специалист.

Уже через пять-десять лет люди смогут увидеть первые точки автоматизации подобных решений, уверен Еременко. Пока что ни одной компании в мире это не удалось.

Еременко обратил внимание, что сейчас мнения на этот счет разделяются – ряд скептиков утверждают, что участие ИИ в социально значимых процессах не наступит никогда.