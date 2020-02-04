Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
18:27   4 Февраля 2020
Россия

Сбербанк прогнозирует скорое участие ИИ в принятии решений по кадрам

Сбербанк прогнозирует скорое участие ИИ в принятии решений по кадрам

Искусственный интеллект (ИИ) вскоре может участвовать в принятии важных кадровых решений, заявил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко. Об этом сообщает NEWS.ru.

В течении нескольких лет технологии «придут к этому», уверен Еременко. ИИ сможет принимать социально значимые решения наравне с людьми.

«Всё больше и больше фактор автоматизации за счёт ИИ будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения», — отметил специалист.

Уже через пять-десять лет люди смогут увидеть первые точки автоматизации подобных решений, уверен Еременко. Пока что ни одной компании в мире это не удалось.

Еременко обратил внимание, что сейчас мнения на этот счет разделяются – ряд скептиков утверждают, что участие ИИ в социально значимых процессах не наступит никогда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #сбербанк #применение #искуственный интеллект #кадровые решения #специалист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...