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13:53   4 Февраля 2020
Россия

Школьник в Югре спас во время пожара младшего брата, кинув его в сугроб

Школьник в Югре спас во время пожара младшего брата, кинув его в сугроб

Ученик пятого класса в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сумел спастись сам и спас при этом своего младшего брата во время пожара, который вспыхнул в деревянном многоквартирном доме.

Об инциденте сообщает региональное управление МЧС России, отмечая, что пожар в деревянном доме в поселке Верхнеказымский Белоярского поселка ХМАО произошел утром 31 января, когда большинство взрослых жителей находились на работе. В одной из квартир на втором этаже 12-летний мальчик присматривал за своим младшим братишкой, когда заметил, что в комнату сочится дым. Подбежав к окну, мальчик понял, что в доме пожар, а находившиеся на улице взрослые принялись кричать ему, чтобы выпрыгивал.

«Володя выбил москитную сетку и, зная, что под окном сугроб, сначала аккуратно сбросил в него малыша, а затем рядом прыгнул и сам. Из сугроба их тут же достали очевидцы и посадили в автомобиль. В это время дым шел уже и из окна, откуда выпрыгнули дети», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что во время пожара деревянный двухэтажный дом сгорел практически полностью. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Никто из жителей дома в результате пожара не пострадал, все они на время переселились к родственникам, также, как и семья двух братьев. Мать мальчиков выразила благодарность учителям и пожарным, которые учат детей правильно реагировать в подобных экстремальных ситуациях, и не поддаваться панике.

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Автор: Александр Люблинский
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