День российских спецслужб следует приурочить к созданию опричнины царем Иваном Грозным. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 4 февраля, передает РИА Новости.

«455 лет назад Иван Грозный создал опричнину. Почему это не сделать датой всех спецслужб России? Им не 103 года, а 455 лет», — заявил он.

Жириновский предложил «внести эту дату» директору ФСБ Александру Бортникову, а также ввести с 2021 года законопроект, согласно которому годовщина создания правоохранительных спецслужб в России будет праздноваться 3 февраля.

Напомним, в настоящий момент День работника ФСБ традиционно отмечается 20 декабря.

Ранее лидер ЛДПР предложил ввести запрет на учебу за рубежом детям российских чиновников. По его мнению, такую поправку следует внести в Конституцию РФ.