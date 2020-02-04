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13:55   4 Февраля 2020
Россия

Жириновский предложил сделать день создания опричнины датой спецслужб РФ

Жириновский предложил сделать день создания опричнины датой спецслужб РФ

День российских спецслужб следует приурочить к созданию опричнины царем Иваном Грозным. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник, 4 февраля, передает РИА Новости.

«455 лет назад Иван Грозный создал опричнину. Почему это не сделать датой всех спецслужб России? Им не 103 года, а 455 лет», — заявил он.

Жириновский предложил «внести эту дату» директору ФСБ Александру Бортникову, а также ввести с 2021 года законопроект, согласно которому годовщина создания правоохранительных спецслужб в России будет праздноваться 3 февраля. 

Напомним, в настоящий момент День работника ФСБ традиционно отмечается 20 декабря. 

Ранее лидер ЛДПР предложил ввести запрет на учебу за рубежом детям российских чиновников. По его мнению, такую поправку следует внести в Конституцию РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #фсб #жириновский #политика #спецслужбы

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