Михайлов считает, что у РФ есть все средства для предотвращения беспорядков на митингах

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, шпион, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов уверен, что массовые беспорядки наносят удар по экономике стран и угрожают безопасности жителей. В пример эксперт привел алюминиевый холдинг «Русал», который вынужден был объявить о приостановке работы в Гайане и эвакуации сотрудников из-за продолжающихся беспорядков в стране.

По словам Михайлова, массовые беспорядки на несогласованных акциях являются частью бесчинств и остаются практически безнаказанными для организаторов. При этом в ходе несогласованных митингов часто происходят погромы, мародерство, поджоги и убийства. Эксперт говорит, что любое скопление людей привлекает маргинальных личностей, которые всегда готовы нарушить закон и оказаться с самом центре скандала.

Эксперт привел в пример массовые митинги в Гонконге, которые начинались довольно мирно, но завершилось все открытыми столкновениями с полицией, распылением слезоточивого газа и водометами.

«В России нет таких массовых беспорядков, есть митинги. И тут играет другой фактор. Как только появляются люди в касках, появляется молодежь, которой это интересно. Они сбегаются на цирк, и тут уже начинается само действие», — передает слова Александра Михайлова «ПолитЭксперт».

По мнению Михайлова, любые потасовки могут иметь печальные последствия, так как толпа в кураже не понимает что делает и не задумывается ни о чем, а только разносит все вокруг, а об итогах этого думает потом. В частности, волна летних митингов 2019 года в Москве показала, что участники могут получить реальные тюремные сроки, напоминает эксперт. При этом организаторы быстро забыли о сторонниках и теперь занимаются подбором новых провокаторов.