Четыре центра онкологической помощи планируют открыть в Свердловской области

Четыре центра помощи онкологическим больным планируют открыть в Свердловской области в 2020 году. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения области Владимир Елишев.

По его словам, за последние десять лет уровень заболеваемости раком в регионе увеличился на 25 процентов.

«В этом году мы ожидаем дальнейшего расширения применения современных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, и также ожидаем дальнейшее развитие создания центров амбулаторной онкологической помощи. <…> В этом году в планах открытие четырех центров», — отметил Елишев.

Создание этих центров ускорит получение первичного обследования и онкологического лечения, заявил Елишев. Специалист пояснил, что в большинстве случаев причиной смертности является позднее обнаружение заболевания.

Смертность от онкологических заболеваний среди детей наоборот сократилась, отметил главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава области Олег Аракаев.