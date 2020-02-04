Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

 Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков
Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

Росстат назвал регионы РФ, где живет больше всего инвалидов

 Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Путин: Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

Нетаньяху договорился о сотрудничестве с властями Судана

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков
13:27   4 Февраля 2020
Россия

Четыре центра онкологической помощи планируют открыть в Свердловской области

Четыре центра онкологической помощи планируют открыть в Свердловской области

Четыре центра помощи онкологическим больным планируют открыть в Свердловской области в 2020 году. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения области Владимир Елишев.

По его словам, за последние десять лет уровень заболеваемости раком в регионе увеличился на 25 процентов.

«В этом году мы ожидаем дальнейшего расширения применения современных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, и также ожидаем дальнейшее развитие создания центров амбулаторной онкологической помощи. <…> В этом году в планах открытие четырех центров», — отметил Елишев.

Создание этих центров ускорит получение первичного обследования и онкологического лечения, заявил Елишев. Специалист пояснил, что в большинстве случаев причиной смертности является позднее обнаружение заболевания.

Смертность от онкологических заболеваний среди детей наоборот сократилась, отметил главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава области Олег Аракаев.

«Дети начали выздоравливать благодаря раннему выявлению злокачественных заболеваний, благодаря новым методам терапии, которые сейчас начали применяться», — сообщил Аракаев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#помощь #россия #свердловская область #открытие #онкологический центр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...