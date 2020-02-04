Братья Навальные продолжают зарабатывать на пропаганде АУЕ и арестах активистов

Объявлен очередной аукцион тюремных работ Олега Навального, брата основателя иноагента ФБК Алексея Навального. В рисунках отсидевшего 3,5 года по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств», активно используется арестантская символика, романтизируется тема отбывания заключения, осуждается российская политика. Навальные не в первый раз используют пропаганду так называемого АУЕ для реализации схемы по заработку на арестах россиян.

Клочок кальки за десятки тысяч

Новый аукцион состоится 5-12 февраля. Несмотря на любительский уровень работ Олега Навального, организаторами аукциона он представлен как художник, известный далеко за пределами России. Стартовые цены высоки — клочок кальки или картона в рамке с рисунком Олега Навального оценивается в сумму от 6 666 до 13 666 рублей. Всего представлено 20 работ.

Многие из работ популяризируют тематику АУЕ, активно заимствуя традиционную символику тюремных татуировок. На рисунках — розы, обнаженные женщины в татуировках, храмы, кресты, популярные арестантские аббревиатуры в новом прочтении и т.д.

Некоторые работы содержат пропаганду наркотиков, как Алиса с иллюстраций Джона Тенниела, «снимающая стресс» с помощью каннабиса.

Многие рисунки Олега Навального оскорбляют Россию и ее жителей.

Бизнес на АУЕ и арестах

Откровенно слабое исполнение работ не смущает организаторов аукциона, хотя предыдущие рисунки, которые разошлись по цене от семи до 30 тысяч рублей, были выполнены более качественно. Братья сделали ставку на пропаганду АУЕ — популярного среди молодежи арестантского движения.

У братьев Навальных существует давно отработанная схема. Они популяризируют выгодные им идеи АУЕ, внушая аудитории, что попасть за решетку не страшно и даже почетно. После соответствующей «обработки» толпы собирать незаконные митинги легче, а «подогретые» пропагандой люди ведут себя более смело и провокационно. Чем активнее люди на митингах, тем более щедры западные спонсоры Навального, и тем больше задержаний.

Арестованным на митингах Алексей Навальный предлагает обратиться в ЕСПЧ, обещая компенсации и свою помощь. Несколько лет назад его первичная консультация по обращению в Страсбург стоила 400 евро, подготовка иска — до 10 тысяч евро, присутствие на заседании — 100 евро в час.

Фигуранты дел о беспорядках на митингах раскручиваются в либеральных СМИ как «мученики режима». На них зарабатывают многие оппозиционные организации, объявляя сбор пожертвований. Значительная часть средств до арестантов не доходит, однако в оппозиционных СМИ это выглядит как серьезная поддержка. Иллюзия защищенности толкает митингующих на необдуманные поступки, что заканчивается новыми арестами. Цикл замыкается: люди не боятся сесть за решетку, а те, кто ими манипулирует, зарабатывают на жизнь в роскоши, дорогостоящие путешествия и элитное образование детям.