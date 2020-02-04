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IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков
13:43   4 Февраля 2020
Весь мир

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

IARC: 63 процента смертей от рака легких приходятся на курильщиков

Перовое место среди онкозаболеваний по критериям частоты и смертности занимает рак легких. Об этом сказано в докладе Международного агентства по изучению рака (IARC), обнародованном во вторник, 4 февраля. 

По данным организации, в 2018 году было выявлено 2,1 миллиона случаев заболевания раком легких и 1,8 миллиона смертей от него. Таким образом, рак легких остается наиболее распространенным типом онкозаболевания. 

«Основной причиной появления рака легких является курение табака, на которое приходится 63 процента от всех смертей от рака легких», — говорится в докладе.

Как сообщают эксперты IARC, между курением табака в прошлом, заболеваемостью и смертностью от рака легких есть прямая зависимость. 

Еще одним распространенным типом онкозаболевания является рак груди, риск заболеть которым повышается при более раннем наступлении первого менструального кровотечения, позднем рождении первого ребенка и меньшем числе детей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #рак #рак груди #рак легких

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