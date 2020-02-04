Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Обстановка в китайском городе Ухань остается напряженной, фактически введено военное положение. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

«Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», — отметил дипломат.

Денисов сообщил, что среди зараженных коронавирусом нет россиян. Власти Китая отнеслись к решению РФ сократить пассажиропоток между странами с пониманием. Критики со стороны китайского правительства не было, заверил посол РФ.