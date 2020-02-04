Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
12:57   4 Февраля 2020
Весь мир

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Обстановка в китайском городе Ухань остается напряженной, фактически введено военное положение. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

«Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», — отметил дипломат.

Денисов сообщил, что среди зараженных коронавирусом нет россиян. Власти Китая отнеслись к решению РФ сократить пассажиропоток между странами с пониманием. Критики со стороны китайского правительства не было, заверил посол РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #вирус #китай #пекин #посол рф #военное положение #денисов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...