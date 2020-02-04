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13:03   4 Февраля 2020
Россия

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Президент России Владимир Путин посетит Китай во второй половине 2020 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 4 февраля. 

Представители СМИ уточнили у Пескова, изменились ли у главы государства планы посетить Китай из-за ситуации с коронавирусом. 

Пресс-секретарь Путина напомнил, что год только начался, поэтому еще рано говорить о корректировках в планах президента. Однако он подчеркнул, что российский лидер все же посетит Китай. 

«Визит в целом был запланирован на вторую половину года», — заявил он. 

Власти Китая в декабре 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться в 23 страны. 

По последним данным, в Китае новой пневмонией заболели 20 624 человека, жертвами болезни стали 427 человек, а выздоровели — 667. В России были зафиксированы лишь два случая заражения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #китай #общество #коронавирус

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