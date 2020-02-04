Президент России Владимир Путин посетит Китай во второй половине 2020 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 4 февраля.

Представители СМИ уточнили у Пескова, изменились ли у главы государства планы посетить Китай из-за ситуации с коронавирусом.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что год только начался, поэтому еще рано говорить о корректировках в планах президента. Однако он подчеркнул, что российский лидер все же посетит Китай.

«Визит в целом был запланирован на вторую половину года», — заявил он.

Власти Китая в декабре 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться в 23 страны.

По последним данным, в Китае новой пневмонией заболели 20 624 человека, жертвами болезни стали 427 человек, а выздоровели — 667. В России были зафиксированы лишь два случая заражения.