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13:35   4 Февраля 2020
Россия

Путин прилетел в Череповец, где собирается посетить химико-технологический колледж

Путин прилетел в Череповец, где собирается посетить химико-технологический колледж

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 февраля, прибыл в Череповец, где у него запланирована встреча с представителями общественности для обсуждения подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

В аэропорту российского лидера встретили губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Во время поездки в Череповец глава государства посетит Череповецкий химико-технологический колледж и побывает в местном Центре боевых искусств.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #общество #череповец

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