Путин прилетел в Череповец, где собирается посетить химико-технологический колледж

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 февраля, прибыл в Череповец, где у него запланирована встреча с представителями общественности для обсуждения подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

В аэропорту российского лидера встретили губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Во время поездки в Череповец глава государства посетит Череповецкий химико-технологический колледж и побывает в местном Центре боевых искусств.