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18:50   4 Февраля 2020
Россия

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в комментарии «Политике Сегодня» исключил разногласия РФ с Советом Европы в случае реализации конституционной поправки о приоритете российского права над международным.

«В Евросоюзе точно такая же система. Конституционные суды европейских государств работают точно по такой же схеме», — сказал сенатор, отвечая на вопрос о гипотетическом правовом дисбалансе.

По словам парламентария, конституционная реформа не повлияет на взаимодействие России с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

«Решения ЕСПЧ будут исполняться», — заверил Клишас.

В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходила в Страсбурге с 27 января по 31 января, европейские депутаты попросили экспертов Венецианской комиссии дать оценку поправкам в Конституцию РФ.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ранее выразила беспокойство в связи с идеей закрепить в основном законе РФ приоритет национального права над международным.

Венецианская комиссия является консультативным органом при Совете Европы по конституционному праву с 1990 года. Его заключения носят рекомендательный характер.

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Автор: Максим Сахаров
#еспч #поправки #клишас #конституция рф

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