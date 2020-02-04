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12:47   4 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям страны не стоит бояться вспышки коронавируса в Китае. По его мнению, нужно «просто тихо работать».

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном — мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное — за Минздравом. Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом», — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание, что коронавирус – это серьезная инфекция, но многие наживаются на этой проблеме. Президент Белоруссии призвал людей не паниковать, а «просто тихо работать».

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По имеющимся данным, во вторник, 4 февраля, в Китае насчитывается более 20,6 тысячи зараженных вирусом.

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Автор: Роман Самойлов
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