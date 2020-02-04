Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
12:56   4 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина. По его словам, это не отразится также и на торгово-экономическом аспекте. 

«Ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности», — заявил официальный представитель Кремля. 

Также Дмитрий Песков добавил, что «нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет».

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что коронавирус отрицательно повлиял на торговые отношения между Россией и Китаем.

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

В конце 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, которая случилась в городе Ухань. Возбудителем пневмонии стал коронавирус, получивший название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала случившееся чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на утро вторника, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 427 человек, всего заболевших более 20,4 тысяч. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 695 человек. 

Ранее заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой заявил, что врачи и специалисты Китая испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...