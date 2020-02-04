Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина. По его словам, это не отразится также и на торгово-экономическом аспекте.

«Ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности», — заявил официальный представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков добавил, что «нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет».

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что коронавирус отрицательно повлиял на торговые отношения между Россией и Китаем.

В конце 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, которая случилась в городе Ухань. Возбудителем пневмонии стал коронавирус, получивший название 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала случившееся чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на утро вторника, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 427 человек, всего заболевших более 20,4 тысяч. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 695 человек.

Ранее заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой заявил, что врачи и специалисты Китая испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом.