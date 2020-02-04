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12:32   4 Февраля 2020
Россия

Коронавирус ударил по товарообороту между РФ и Китаем

Коронавирус ударил по товарообороту между РФ и Китаем

Коронавирус отрицательно повлиял на торговые отношения между Россией и Китаем, сообщил ИА «Политика Сегодня» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Глава ТПП отметил, что из-за распространения вируса сократился туристический поток из Китая. Экспорт РФ сырьевых товаров в страну также уменьшился из-за того, что их перестали перерабатывать, добавил Катырин.

«Больных достаточно большое количество. Поэтому уже есть сокращение в нашем экспорте туда сырьевых товаров, потому что их не перерабатывают. Проседание китайской экономики скажется на всем мире. Это очень большая экономика, чтобы она была незаметна для всех остальных», — заявил президент ТПП РФ.

По имеющимся данным во вторник, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 427 человек, заболели более 20,6 тысячи. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 692 человека.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #китай #кнр #экспорт #торговля #торгово-промышленная палата #торговые отношения #катырин #коронавирус

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