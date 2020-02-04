РФ заподозрили в вербовке литовцев через систему бесплатных электронных виз

Департамент государственной безопасности Литвы назвал систему выдачи электронных виз в Россию угрозой безопасности. Об этом говорится в ежегодном отчете ведомства, обнародованном во вторник, 4 февраля.

По утверждению литовского департамента госбезопасности, российские спецслужбы через систему выдачи электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург собирают информацию о туристах, а также ищут людей, подходящих для вербовки.

«Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве», — говорится в докладе ведомства.

Россию, ее спецслужбы и разведку также назвали «самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики». В докладе отдельно велась речь о кибербезопасности и информационных системах, которым, по мнению литовского департамента, может навредить не только РФ, но и Китай.

Согласно отчету, Россия, помимо всего прочего, стремится лидировать на энергетических рынках Балтии, поэтому представляет «наибольший риск» для энергозависимости Литвы. Как угрозу балтийские власти воспринимают еще и белорусскую АЭС за «несоответствие международным стандартам безопасности».