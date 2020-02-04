Facebook уже шестнадцать лет уходит от уплаты налогов в разных странах мира

Основанная в 2004 году социальная сеть начала работать 4 февраля для студентов Гарвардского университета. Постепенно набрав популярность, она стала приносить огромные доходы ее основателю Марку Цукербергу и вошла в неофициальную группу компаний GAFA: Google, Amazon, Facebook и Apple.

Важнейшей фигурой в развитии компании стал один из основателей платежной системы PayPal Питер Тиль, который на заре Facebook вложил в нее целых полмиллиона долларов. Именно он, по словам Цукерберга и второго учредителя Эдуардо Саверина, убедил их в том, что идея может стать по-настоящему успешной.

Следующим в «раскрутке» и преобразованиях сети молодым людям помог хакер Шон Паркер. Он занимался взломами еще в школе, а затем был завербован в ЦРУ и помогал встраивать следящие коды в поисковые системы.

Интересно, что ставший крайне популярным и прибыльным Facebook облагается налогами не совсем по правилам. Так, ее официальным адресом является США, Менто-Парк, Калифорния. Однако большую часть прибыли компании группы GAFA фиксируют в Ирландии, которая стала их пиратским прикрытием, где налогообложение для корпорации чуть ли не самое низкое в мире. По оценкам Еврокомиссии, данная группа компаний уже несколько десятилетий занимается самым масштабным налоговым мошенничеством в истории, уплачивая не более одного процента своей сверхприбыли.

Серьезный конфликт на этой почве разгорелся между Соединенными Штатами и Францией, которая первой в ЕС ввела «цифровой налог». Он обязывает корпорации выплачивать налоги по месту оказания услуги.

Сегодня вопрос налогообложения цифровых гигантов наиболее остро стоит во взаимоотношениях США и Европы. Так, ЕС решительно настроен добиться от корпораций-мошенников уплаты налогов на тех территориях, где реально оказываются услуги.

Подобные меры нужны и России, ведь в нашей стране Facebook пренебрегает не только налогами, но и федеральными законами. Руководство социальной сети, пообещавшее выполнять требования закона «О персональных данных», продолжает их игнорировать.