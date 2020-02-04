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12:26   4 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко готовится

Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко готовится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко готовится. Официальный представитель Кремля отметил, что переговоры должны состояться в пятницу, 7 февраля. 

«Этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются», — заверил Дмитрий Песков.

По данным пресс-секретаря главы государства, встреча Путина и Лукашенко пройдет в России, но в каком конкретно городе, он не уточнил. 

Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко готовится

Ранее встречу с Владимиром Путиным анонсировал Александр Лукашенко и заявил, что наступил «некий момент истины». 

Предыдущая встреча первых лиц России и Белоруссии прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. Перед этим Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 7 декабря. На этой встрече стороны подписали 23 дорожные карты на тему углубленной интеграции в Союзном государстве. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #белоруссия #лукашенко

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