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12:05   4 Февраля 2020
Россия

Минтранс предложил высаживать из электричек поющих пассажиров

Минтранс предложил высаживать из электричек поющих пассажиров

Министерство транспорта РФ предлагает высаживать из электричек пассажиров, которые носят грязную одежду или поют песни. Соответствующие изменения могут быть внесены в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, сообщается на сайте правовой информации.

«Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами (в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — говорится в сообщении.

Пока изменения не внесут, из поезда разрешено высаживать только «безбилетников», а также пассажиров, которые нарушают общественный порядок и мешают спокойствию других людей.

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Автор: Роман Самойлов
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