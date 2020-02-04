Минтранс предложил высаживать из электричек поющих пассажиров

Министерство транспорта РФ предлагает высаживать из электричек пассажиров, которые носят грязную одежду или поют песни. Соответствующие изменения могут быть внесены в правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, сообщается на сайте правовой информации.

«Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами (в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)», — говорится в сообщении.

Пока изменения не внесут, из поезда разрешено высаживать только «безбилетников», а также пассажиров, которые нарушают общественный порядок и мешают спокойствию других людей.