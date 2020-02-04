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12:20   4 Февраля 2020
Россия

Конверт с надписью «Сибирская язва» подбросили в одну из больниц Новосибирска

Конверт с надписью «Сибирская язва» подбросили в одну из больниц Новосибирска

Неизвестные подкинули конверт с надписью «Сибирская язва» в административный корпус новосибирской городской клинической больницы. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 

По данным агентства, инцидент случился во вторник в Городской клинической больнице №12. После обнаружения конверта персонал больницы принял все необходимые меры для защиты.

Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся дежурным и перекрыли вход в больницу. Через несколько минут туда прибыли спецслужбы и изолировали человека, контактировавшего с конвертом, предположительно, зараженным. С пострадавшим также провели профилактические мероприятия.

Сейчас содержимое конверта проверяют в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии. По словам экспертов, результаты анализа будут готовы в течение 12 часов. Больница в настоящий момент работает в штатном режиме. 

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный покров, реже — легкие и кишечник. Инфекция передается человеку от больных животных.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #новосибирск #общество #сибирская язва #минздрав

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