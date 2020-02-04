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12:08   4 Февраля 2020
Россия

Шойгу анонсировал парады к 75-летию Победы в 475 городах и селах РФ

Шойгу анонсировал парады к 75-летию Победы в 475 городах и селах РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал парады к 75-летию Победы в 475 городах и селах страны. Об этом руководитель военного ведомства заявил на селекторном совещании.

«Девятого мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих», — заявил министр обороны РФ.

Также Сергей Шойгу добавил, что ведомство разработало «целый комплекс мероприятий», они посвящены 75-летию Побелы в Великой Отечественной войне и будут реализовываться в течение всего 2020 года. Также глава ведомства подчеркнул, что Минобороны привлечет юнармейцев и волонтеров для всесторонней помощи ветеранам. 

«Также мы продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне», — добавил Сергей Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных 75-летию Победы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #минобороны рф #сергей шойгу #75-летие победы

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