Шойгу анонсировал парады к 75-летию Победы в 475 городах и селах РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал парады к 75-летию Победы в 475 городах и селах страны. Об этом руководитель военного ведомства заявил на селекторном совещании.

«Девятого мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тысяч военнослужащих», — заявил министр обороны РФ.

Также Сергей Шойгу добавил, что ведомство разработало «целый комплекс мероприятий», они посвящены 75-летию Побелы в Великой Отечественной войне и будут реализовываться в течение всего 2020 года. Также глава ведомства подчеркнул, что Минобороны привлечет юнармейцев и волонтеров для всесторонней помощи ветеранам.

«Также мы продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне», — добавил Сергей Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить участие ветеранов в военных парадах, посвященных 75-летию Победы.