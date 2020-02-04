Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Российскому исполнитель будет выступать в первом полуфинале вместе с артистами из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

В список потенциальных представителей России на одном из крупнейших музыкальных событий года попали Ольга Бузова, Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Zivert (Юлия Сытник), Little Big, Полина Гагарина, Димаш (Димаш Кудайберген), Дима Билан и Сергей Лазарев.

«Евровидение-2020» пройдет по лозунгом «Откройся!», это будет 65-й по счету конкурс. В этом году Нидерланды уже в пятый раз станут местом проведения финала конкурса, который состоится городе Роттердаме.