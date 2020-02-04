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Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
12:22   4 Февраля 2020
Весь мир

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Российскому исполнитель будет выступать в первом полуфинале вместе с артистами из  Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции.

В список потенциальных представителей России на одном из крупнейших музыкальных событий года попали Ольга Бузова, Александр Панайотов, Филипп Киркоров, Zivert (Юлия Сытник), Little Big, Полина Гагарина, Димаш (Димаш Кудайберген), Дима Билан и Сергей Лазарев.

«Евровидение-2020» пройдет по лозунгом «Откройся!», это будет 65-й по счету конкурс. В этом году Нидерланды уже в пятый раз станут местом проведения финала конкурса, который состоится городе Роттердаме.

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Автор: Галина Кандинская
#евровидение

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