Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Врачи и специалисты КНР испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Китайцы взяли "Триазавирин", чтобы его испытать», — заявил он.

По имеющимся данным во вторник, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 426 человек, заболели более 20,4 тысячи. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 625 человек.