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 Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы

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Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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 СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки

СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки
Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

 МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента
11:35   4 Февраля 2020
Весь мир

Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Врачи и специалисты КНР испытывают российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Китайцы взяли "Триазавирин", чтобы его испытать», — заявил он.

По имеющимся данным во вторник, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 426 человек, заболели более 20,4 тысячи. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 625 человек.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #китай #медицина #препарат #пневмония #коронавирус

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