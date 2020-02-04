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11:39   4 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в предстоящую пятницу, 7 февраля. Главу республики цитирует белорусское агентство БелТА.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил», — заявил Лукашенко.

Предыдущая встреча лидеров РФ и Белоруссии состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге, где Лукашенко поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите глав государств СНГ. Перед этим Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 7 декабря и подписали 23 дорожные карты на тему углубленной интеграции в Союзном государстве.

Кроме того, 30 декабря состоялся телефонный разговор двух лидеров. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #белоруссия #лукашенко

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