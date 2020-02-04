Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Путин посетит Китай во второй половине 2020 года

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения Москвы и Пекина
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

Посол РФ в Китае заявил о фактическом введении военного положения в Ухане

 Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»

Опубликован список возможных представителей России на «Евровидении-2020»
12:51   4 Февраля 2020
Россия

Изменение законодательства РФ мешает Навальному скрывать иностранное финансирование

Изменение законодательства РФ мешает Навальному скрывать иностранное финансирование

Блогер Алексей Навальный ищет все новые способы получения донатов, демонстрируя тем самым острую необходимость скрывать незаконные доходы и уклоняться от уплаты налогов.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Марат Баширов, комментируя сообщение Навального о том, что он тестирует новую площадку для сбора пожертвований и все желающие могут перевести на его счет суммы от 100 до 2000 рублей.

В последнее время Навальный предпринимает уже не первую попытку найти новые схемы сбора денег. Напомним, 25 января стало известно, что блогер для получения донатов использует эстонский сервис PlasmaPay – систему, которая позиционирует себя как небанковскую, фактически позволяя перечислять любые суммы, беря за это плату в размере шести процентов от переводимых средств.

Изменение законодательства РФ мешает Навальному скрывать иностранное финансирование

В России подобные теневые сервисы находятся вне закона, так как создают условия для теневого оборота финансов и коррупции. Ранее в компании «Яндекс.Деньги» заявили, что электронные кошельки штабов ФБК Навального (организации признанной в России иноагентом) могут быть заблокированы в связи с многочисленными нарушениями правил сервиса по сбору пожертвований. А именно, отметили в компании, собранные через сервис деньги направлялись на политические цели, что запрещено российским законодательством.

Комментируя действия Навального, направленные на поиск новых способов получения «пожертвований» без отчетов, политолог Баширов заявил, что дело не в оппозиции как таковой, которой в России много и очень разной.

«Примечательно, что связанные с финансами скандалы возникают только вокруг Навального и его соратников. Объясняется "феномен" просто: именно эта группа получает из-за рубежа нелегальное финансирование. И легализуются эти деньги в России как раз через донаты», — отметил аналитик.

Необходимость подобных сложных схем, по словам Баширова, объясняется тем, что Навальному нужно скрывать и сам факт получения финансирования из-за рубежа, и источники поступления средств. По российским законам организация, получающая средства от зарубежных доноров, должна быть признана иностранным агентом в РФ, что влечет за собой проблемы. Также, маскируя зарубежную финансовую помощь под донаты, Навальный уклоняется от уплаты налогов.

Министерство Юстиции России 9 октября 2019 года включило основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в реестр иностранных агентов, после того, как при проверке были выявлены денежные транши, поступившие фонду из-за границы. Однако сама организация не желает зарегистрироваться в данном статусе.

Изменение законодательства РФ мешает Навальному скрывать иностранное финансирование

При этом 3 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств» в отношении руководства ФБК, выяснив, что сотрудники фонда и люди, близкие к нему, в 2016 – 2018 годах через счета организации легализовали около миллиарда рублей, поступивших от лиц, которые получили эти средства незаконным путем.

Сам Навальные и члены его команды утверждают, все эти деньги являются «пожертвованиями сторонников».

«Мы знаем, что системы вроде "Яндекс.Деньги" позволяют скрывать источники поступающих денег – часть зарубежного финансирования вполне можно маскировать под донаты. Но российские сервисы в связи с изменением законодательства стали вскрывать нарушения Навального и его штабов. Потому эта группа ищет другие способы бесконтрольных финансовых махинаций, эстонский PlasmaPay – яркий тому пример», — объяснил политолог.

ОН также напомнил, что закон об иноагентах в России распространяется теперь не только на юрлица, но и на частных граждан, поэтому для Навального и его приспешников становится все более проблематичным отмывать переводы из-за рубежа. А уж если они окажутся внесены в реестр иностранных агентов, каждая копейка, поступающая на их счета, будет тщательно проверяться, именно это и заставляет всю эту группу «оппозиционеров» искать новые полулегальные или теневые сервисы по переводу денег.

«Мы видим, что российское правительство не намерено прекращать работу по выявлению, отслеживанию и пресечению незаконного финансирования. Значит, и без того сужающееся пространство для маневра для Навального и его спонсоров продолжит сокращаться. Ведь он получает средства даже не иностранных частных лиц, а от зарубежных финансовых институтов. И скрывать это все сложнее», — заключил аналитик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #оппозиция #политика #деньги #навальный #пожертвования #фбк #иностранный агент #спонсоры #донаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...