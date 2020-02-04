Изменение законодательства РФ мешает Навальному скрывать иностранное финансирование

Блогер Алексей Навальный ищет все новые способы получения донатов, демонстрируя тем самым острую необходимость скрывать незаконные доходы и уклоняться от уплаты налогов.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал политолог Марат Баширов, комментируя сообщение Навального о том, что он тестирует новую площадку для сбора пожертвований и все желающие могут перевести на его счет суммы от 100 до 2000 рублей.

В последнее время Навальный предпринимает уже не первую попытку найти новые схемы сбора денег. Напомним, 25 января стало известно, что блогер для получения донатов использует эстонский сервис PlasmaPay – систему, которая позиционирует себя как небанковскую, фактически позволяя перечислять любые суммы, беря за это плату в размере шести процентов от переводимых средств.

В России подобные теневые сервисы находятся вне закона, так как создают условия для теневого оборота финансов и коррупции. Ранее в компании «Яндекс.Деньги» заявили, что электронные кошельки штабов ФБК Навального (организации признанной в России иноагентом) могут быть заблокированы в связи с многочисленными нарушениями правил сервиса по сбору пожертвований. А именно, отметили в компании, собранные через сервис деньги направлялись на политические цели, что запрещено российским законодательством.

Комментируя действия Навального, направленные на поиск новых способов получения «пожертвований» без отчетов, политолог Баширов заявил, что дело не в оппозиции как таковой, которой в России много и очень разной.

«Примечательно, что связанные с финансами скандалы возникают только вокруг Навального и его соратников. Объясняется "феномен" просто: именно эта группа получает из-за рубежа нелегальное финансирование. И легализуются эти деньги в России как раз через донаты», — отметил аналитик.

Необходимость подобных сложных схем, по словам Баширова, объясняется тем, что Навальному нужно скрывать и сам факт получения финансирования из-за рубежа, и источники поступления средств. По российским законам организация, получающая средства от зарубежных доноров, должна быть признана иностранным агентом в РФ, что влечет за собой проблемы. Также, маскируя зарубежную финансовую помощь под донаты, Навальный уклоняется от уплаты налогов.

Министерство Юстиции России 9 октября 2019 года включило основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) в реестр иностранных агентов, после того, как при проверке были выявлены денежные транши, поступившие фонду из-за границы. Однако сама организация не желает зарегистрироваться в данном статусе.

При этом 3 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств» в отношении руководства ФБК, выяснив, что сотрудники фонда и люди, близкие к нему, в 2016 – 2018 годах через счета организации легализовали около миллиарда рублей, поступивших от лиц, которые получили эти средства незаконным путем.

Сам Навальные и члены его команды утверждают, все эти деньги являются «пожертвованиями сторонников».

«Мы знаем, что системы вроде "Яндекс.Деньги" позволяют скрывать источники поступающих денег – часть зарубежного финансирования вполне можно маскировать под донаты. Но российские сервисы в связи с изменением законодательства стали вскрывать нарушения Навального и его штабов. Потому эта группа ищет другие способы бесконтрольных финансовых махинаций, эстонский PlasmaPay – яркий тому пример», — объяснил политолог.

ОН также напомнил, что закон об иноагентах в России распространяется теперь не только на юрлица, но и на частных граждан, поэтому для Навального и его приспешников становится все более проблематичным отмывать переводы из-за рубежа. А уж если они окажутся внесены в реестр иностранных агентов, каждая копейка, поступающая на их счета, будет тщательно проверяться, именно это и заставляет всю эту группу «оппозиционеров» искать новые полулегальные или теневые сервисы по переводу денег.