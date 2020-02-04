РФ закупила аппараты для предотвращения смертей от коронавируса на 1,2 миллиарда рублей

Россия закупила аппараты для предотвращения смертей от коронавируса на сумму около 1,2 миллиарда рублей, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Выступая на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме, замглавы ведомства заявил, что Россия закупает 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. Деньги на закупку выделены из резервного фонда.

По данным Краевого, развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии от коронавируса приводит к летальному исходу. Он отметил, что именно поэтому делается основной упор на борьбу с возможными осложнениями.

«Покупка порядка 17 ЭКМО поможет "закрыть" все российские регионы этими аппаратами», — уверен заместитель министра здравоохранения.

По данным на утро вторника, 4 февраля, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 426 человек, заболели более 20,4 тысячи. При этом количество вылечившихся превышает число погибших — их 625 человек.