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11:48   4 Февраля 2020
Россия

МВД подготовило проект о правилах депортации иностранцев, зараженных коронавирусом

МВД подготовило проект о правилах депортации иностранцев, зараженных коронавирусом

Министерство внутренних дел России составило законопроект, в котором прописаны условия и правила депортации мигрантов, переносящих опасные для общества заболевания. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на документ.

Так, депортированы могут быть лица, зараженные одним или несколькими заболеваниями из списка 16 вирусов, составленного правительством. В него также вошли холера, чума, ВИЧ, туберкулез и коронавирус.

Решение о депортации будут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Эти ведомства также будут определять порядок исполнения международных договоров о передаче больных их странам.

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Автор: Галина Кандинская
#эпидемия #депортация #мвд #вирусы

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