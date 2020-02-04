Российский президент Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника юстиции Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу», — указано в документе, подписанном Владимиром Путиным.

22 января 2020 года Игоря Краснова назначили генеральным прокурором РФ, ранее он работал заместителем главы СК РФ, занимался кураторством Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления.

Бывший Генпрокурор Юрий Чайка, который был на этой должности более 14 лет, сейчас занял пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.