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РФ закупила аппараты для предотвращения смертей от коронавируса на 1,2 миллиарда рублей

РФ закупила аппараты для предотвращения смертей от коронавируса на 1,2 миллиарда рублей

 Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы

Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы
Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

 СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки

СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки
Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

 МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента
11:00   4 Февраля 2020
Россия

Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 4 февраля.

В России по-прежнему  зарегистрировано два случая заражения 2019-nCoV — оба заболевших граждане КНР.

По данным на 4 февраля число заболевших коронавирусом в Китае достигло превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. За пределами КНР заболели еще почти 150 человек, один из них погиб.

Напомним, в России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания: приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что РФ не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.

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Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

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