Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 4 февраля.

В России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения 2019-nCoV — оба заболевших граждане КНР.

По данным на 4 февраля число заболевших коронавирусом в Китае достигло превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. За пределами КНР заболели еще почти 150 человек, один из них погиб.

Напомним, в России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания: приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что РФ не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.