СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки

Следственный комитет РФ опубликовал в рамках проекта «Украина. Хроника огненных лет» видеоролик, в котором показал фотографию полковника Вооруженных сил Украины, который находится в розыске за обстрел мирных жителей в Горловке 26 мая 2015 года.

Как сообщается в опубликованном видеоролике, в результате прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения жилых домов, расположенных на улицах Планерная и Озеряновская в городе Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики, погибли отец многодетного семейства Юрий Тув и 11-летняя девочка, мать при этом лишилась руки, двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный младенец – контузию.

«Лица, привлекаемые к ответственности, — командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», - говорится в видеоролике СК РФ.

Полковник ВСУ, по данным ведомства, причастен к совершению преступления, предусмотренного статьей «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ. С 2018 года он находится в международном розыске.