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РФ закупила аппараты для предотвращения смертей от коронавируса на 1,2 миллиарда рублей

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 Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы

Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы
Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

 СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки

СК РФ опубликовал фото полковника ВСУ, обвиняемого в обстреле Горловки
Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

Российский препарат испытывают в Китае для борьбы с коронавирусом

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МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента
10:30   4 Февраля 2020
Россия

Жителям Крыма пообещали 15-градусный мороз и снегопад

Жителям Крыма пообещали 15-градусный мороз и снегопад

Жителям Крыма пообещали 15-градусный мороз, снегопад и сильный ветер, таковы прогнозы синоптиков Гидрометцентра на ближайшие дни. 

По данным метеорологов, южный циклон придет на территорию полуострова в среду, 5 февраля. Он принесет с собой сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, арктический холодный воздух, а также сильный снегопад. 

«8 и 9 февраля днем 5–10 градусов мороза, ночью 10–15 градусов мороза», — передает директор крымского Гидромета Татьяна Любецкая.

Потепление придет только к середине следующей недели, 11 февраля ночью потеплеет, днем — до нуля градусов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #погода

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