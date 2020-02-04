Жителям Крыма пообещали 15-градусный мороз и снегопад

Жителям Крыма пообещали 15-градусный мороз, снегопад и сильный ветер, таковы прогнозы синоптиков Гидрометцентра на ближайшие дни.

По данным метеорологов, южный циклон придет на территорию полуострова в среду, 5 февраля. Он принесет с собой сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, арктический холодный воздух, а также сильный снегопад.

«8 и 9 февраля днем 5–10 градусов мороза, ночью 10–15 градусов мороза», — передает директор крымского Гидромета Татьяна Любецкая.

Потепление придет только к середине следующей недели, 11 февраля ночью потеплеет, днем — до нуля градусов.