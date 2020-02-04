Как работать пиарщику с социальными сетями в 2020 году

Трехдневная международная практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» состоится в Москве. В числе звездных спикеров заявлены Тимур Асланов, Дмитрий Сидорин, Мария Азаренок, Майя Богданова, Павел Борисов, Сергей Стукалов, Светлана Крылова, Юлия Магась, Влад Титов и другие.

Самые новые кейсы и самые актуальные методики продвижения в социальных сетях в докладах спикеров:

SMM-стратегия-2020;

управление репутацией и работа с негативом;

бренд и репутация руководителя: плюсы и минусы;

личный бренд владельца и продвижение компании – 5 инструментов;

Яндекс.Дзен глазами блогера и руководителя агентства;

страница бизнеса ВКонтакте: чем наполнять и как продвигать;

Одноклассники: больше чем социальная сеть;

секреты Инстаграм: как решать PR-задачи;

10 осмысленных сценариев использования SMM для В2В компаний;

как с помощью социальных сетей создать армию микроинфлюенсеров и евангелистов бренда;

Правильный поиск идей для контент-маркетинга;

UGC-контент как один из главных трендов 2020 года;

как писать в соцсетях о бизнесе, так чтобы вас читали;

как вырастить амбассадоров бренда с помощью комьюнити-менеджмента и т.д.

Участникам представится отличная возможность не только получить самые актуальные знания и инструменты для PR-работы, но и пообщаться и познакомиться с коллегами со всей России и СНГ и зарядиться мощным зарядом мотивации. Также на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Заявку на участие можно оставить на сайте https://clck.ru/LqMXJ. Ежегодная международная практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях — 2020» пройдет в Москве 12-14 февраля.