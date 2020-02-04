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 Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек
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9:43   4 Февраля 2020
Россия

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, жертвами которых стали не менее 300 человек, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, преступники зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, где открыли автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая быстро продать их на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства перед клиентами они не собирались, отмечают в МВД.

В результате люди оставались без денег и без машин, жертвами стали не менее трехсот человек, но точное количество пострадавших до сих пор устанавливается.

«Сумма причиненного ущерба превышает 100 миллионов рублей», — передает Ирина Волк. 

Преступники работали на территории Москвы, Курска, Орла и Белгорода, свою деятельность они вели около трех лет. Сейчас по факту мошенничества заведено уголовное дело, подозреваемые находятся в СИЗО. При этом еще двое предполагаемых преступников разыскиваются сотрудниками полиции.

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Автор: Ольга Воскресенская
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