Сенатор Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в конфликт с Москвой

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

 Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек
Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

 Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год
МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

 Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию
Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

 Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек
Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

 Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год
МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

 Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию
9:22   4 Февраля 2020
Россия

Сенатор Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в конфликт с Москвой

Сенатор Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в конфликт с Москвой

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в костер конфликта с Москвой, желая создавать негативный информационный шум. 

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что ведомство в скором времени может подать новые судебные иски против РФ в международные суды. Он сообщил, что в ближайшее время министерство может подать один-два таких документа, что станет для Москвы «сюрпризом».

По словам Олега Морозова, власти Киева в очередной раз готовы подбросить дрова в костер конфликта между Украиной и Россией. 

«Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск», — цитирует сенатора РИА Новости. 

Морозов говорит, что Украина не может и не хочет предложить позитивную повестку, а только создает эскалацию всех видов конфликта. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...