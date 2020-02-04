Сенатор Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в конфликт с Москвой

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Киев в очередной раз подбрасывает дрова в костер конфликта с Москвой, желая создавать негативный информационный шум.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что ведомство в скором времени может подать новые судебные иски против РФ в международные суды. Он сообщил, что в ближайшее время министерство может подать один-два таких документа, что станет для Москвы «сюрпризом».

По словам Олега Морозова, власти Киева в очередной раз готовы подбросить дрова в костер конфликта между Украиной и Россией.

«Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск», — цитирует сенатора РИА Новости.

Морозов говорит, что Украина не может и не хочет предложить позитивную повестку, а только создает эскалацию всех видов конфликта.