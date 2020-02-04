Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов обсудить готовность Петербурга к «Евро-2020»

Пресс-конференция «Петербург и Евро-2020. Европейский праздник уже близко» пройдет в среду, 5 февраля, в 14.00 в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Об этом во вторник сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что российские болельщики связывают с предстоящим турниром большие надежды, поэтому им интересно узнать, как Петербург к нему готовится и есть ли какие-то проблемы в подготовке, в каком состоянии на данный момент находится городская инфраструктура, учли ли организаторы опыт проведения в России чемпионата мира-2018.

К участию в мероприятии приглашаются журналисты всех СМИ.

Также на пресс-конференцию приглашены: замглавы Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата Европы по футболу в городе-организаторе Санкт-Петербурге Дмитрий Антонов, футболист и депутат Заксобрания Леноблости Алексей Игонин, представитель фанатского движения «Швед» Павел Осипов, футболист Вячеслав Малафеев, представители оргкомитета Евро2020, специалисты профильных комитетов петербургского правительства и представители спортивных площадок северной столицы.

Кроме того, в ходе пресс-конференции ожидаются прямые включения по видеосвязи ключевых российских футболистов из Турции, где они находятся на сборах.

Мероприятие пройдет по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Все вопросы по поводу предстоящей пресс-конференции, а также о других мероприятиях пресс-центра медиагруппы «Патриот» можно задать по телефону: 8 (963) 231-53-16, или по электронной почте presscenter@mediapatriot.ru.

Журналистам необходимо получить аккредитацию.