Умер основатель и президент МВШСЭН Теодор Шанин

Умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин, об этом сообщил ректор вуза Сергей Зуев.

По словам Зуева, Шанин умер в ночь на вторник, 4 февраля, на 90-м году жизни. Дату и место прощания и похорон объявят дополнительно.

Теодор Шанин родился в Вильнюсе в 1930 году, в 11 лет его сослали в Алтайский край, затем он проживал в нескольких городах и странах, а в 1948 году отправился в качестве добровольца на Арабо-израильскую войну в Палестину. В начале 50-х годов учился в Иерусалиме, в 1970-м получил ученую степень PhD в Бирмингемском университете.

Преподавал социологию в Шеффилдском и Манчестерском университетах, в 1995-м стал основателем и первым ректором МВШСЭН. На сайте вуза указано, что Теодор Шанин внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.