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Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

 Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек

Полиция задержала автомобильных мошенников, от которых пострадали не менее 300 человек
Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

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 Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год

Украина намерена увеличить товарооборот с Турцией до десяти миллиардов долларов в год
МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

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8:57   4 Февраля 2020
Россия

Умер основатель и президент МВШСЭН Теодор Шанин

Умер основатель и президент МВШСЭН Теодор Шанин

Умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин, об этом сообщил ректор вуза Сергей Зуев.

По словам Зуева, Шанин умер в ночь на вторник, 4 февраля, на 90-м году жизни. Дату и место прощания и похорон объявят дополнительно. 

Теодор Шанин родился в Вильнюсе в 1930 году, в 11 лет его сослали в Алтайский край, затем он проживал в нескольких городах и странах, а в 1948 году отправился в качестве добровольца на Арабо-израильскую войну в Палестину. В начале 50-х годов учился в Иерусалиме, в 1970-м получил ученую степень PhD в Бирмингемском университете. 

Преподавал социологию в Шеффилдском и Манчестерском университетах, в 1995-м стал основателем и первым ректором МВШСЭН. На сайте вуза указано, что Теодор Шанин внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество

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