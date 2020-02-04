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10:07   4 Февраля 2020
Россия

Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

Минеэнерго предлагает понизить тарифы на электроэнергию для малого и среднего бизнеса

В Министерстве энергетики подготовили законопроект, который позволит равномерно распределить размер перекрестного субсидирования между всеми пользователями электроэнергии, кроме населения. Его рассмотрят в Правительстве 27 февраля.

Об этом рассказал «Парламентской газете» замминистра энергетики Юрий Маневич. По его словам, изменения не повлияют на стоимость электроэнергии для населения, однако снимут несправедливую нагрузку с промышленных потребителей, для которых сейчас тарифы могут быть в девять раз выше. 

Российская энергетика сейчас работает по принципу перекрестного субсидирования, это означает, что часть оплаты за электроэнергию переносится с населения и социальных объектов на промышленность и предприятия. При этом перекрестное субсидирование закладывается тарифы только территориальных сетевых организаций, а именно, коммерческих компаний, которые предоставляют свои услуги по передаче электроэнергии в своем регионе. Получается, что подключенные к этим сетям предприятия несут большую нагрузку, так как оплачивают часть расходов населения.

Одновременно с этим суммы по перекрестному субсидированию не заложены в тарифы магистральных сетей, который находятся под управлением Федеральной сетевой компании (ФСК). Так, крупные промышленные предприятия, которые пользуются услугами этой сети не несут социальной нагрузки в рамках перекрестного субсидирования.

«Так, по оценке Минэнерго России, сегодня тариф для потребителей ФСК (0,35 руб./кВт*ч) в четыре раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключённых на высоком уровне напряжения (1,2 руб/кВт*ч), и в девять раз ниже для потребителей, подключённых на низком уровне напряжения. Кроме того, указанное обстоятельство привело к тому, что в одном и том же регионе у промышленных потребителей со схожей отраслевой принадлежностью и имеющих близкие характеристики электропотребления, платёж за услуги по передаче электрической энергии существенно отличается», — рассказал Маневич.

В свою очередь поправки к закону об электроэнергетике, которые подготовило Минэнерго предполагают равномерное распределение перекрестного субсидирования между всеми категориями потребителей, кроме населения и приравненных к нему категорий. Одной из главных задач законопроекта, по словам Маневича, является создание дополнительных условий для развития малого и среднего бизнеса при сохранении тарифов для населения.

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Автор: Лев Собакин
#минэнерго

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