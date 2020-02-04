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11:01   4 Февраля 2020
Россия

Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы

Минюст разрешит коллекторам обращаться к должникам через цифровые псевдонимы

По предложенным изменениям, коллекторы и сотрудники банков при обращении к должникам смогут не представляться, а использовать цифровые идентификаторы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный проект федерального закона.

Это один из пунктов, который включен в рабочую версию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», который разрабатывает Министерство юстиции совместно с Федеральной судебных приставов.

Сегодня коллекторы обязаны представиться в начале разговора с должником и назвать свои фамилию, имя и отчество. Нововведение же позволит им представляться идентификационным номером, который будет дан коллекторам работодателем.

Представитель Минюста в беседе с РБК отметил, что данное правило преследует цель защитить персональные данные работников и оградить их от агрессии со стороны должников.

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Автор: Галина Кандинская
#минюст #коллектор

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