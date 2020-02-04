Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу ЕАЭС

Теперь провоз наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию будет производиться по новым правилам.

Нововведение вступило в силу 4 февраля 2020 года по решению Евразийской экономической комиссии. Так, теперь при провозе суммы свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентного количества в другой валюте) гражданин обязан будет подтвердить источник денег.

В перечень документов, которые будут приниматься в качестве подтверждения происхождения средств, включены: выписки из банков, указывающие на движение средств на счете (снятие, выдача кредитов) и документы, связанные с проведением гражданско-правовых сделок (наследование, дарение).

При отсутствии необходимых документов, проезд через границу будет запрещен. Однако при провозе меньших сумм, скажем от 10 до 100 тысяч долларов, гражданин может, как и раньше .просто заполнить таможенную декларацию, которая немного изменится по форме.