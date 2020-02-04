Законопроект об общероссийской реновации могут рассмотреть в Госдуме весной 2020 года. Надежду на это выразила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, которая является одним из авторов документа. Вместе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым она внесла в палату проект рамочного закона.

В феврале исполняется три года с того момента, как власти Москвы объявили о масштабной реновации жилья, ее поддержали федеральные власти. В регионах пока только обсуждают подобные идеи. Хованская и Миронов внесли свой законопроект в Госдуму в сентябре 2018 года.

«Законопроект полностью готов к первому чтению, отзывы из большинства регионов пришли положительные. Хочется надеяться, что Госдума его рассмотрит в первом чтении в весеннюю сессию. Тогда те субъекты, которые закончили расселение аварийного жилья, смогут в скором будущем приступить к следующему этапу», — цитирует депутата Хованскую «Парламентская газета».

В документе отражено, что возможен не только снос зданий, но и их реконструкция. Хованская уверена, что к реновации помимо бюджетных средств можно привлечь и инвесторов. Она также подчеркивает, что в конкретном регионе федеральный закон будет работать только с того момента, когда его власти примут собственный, учитывающий местную специфику, включающий в себя климатические условия, финансовые обстоятельства и многое другое.

Правительство Дмитрия Медведева на законопроект Хованской и Миронова дало отрицательный отзыв, но в скором времени должно состояться совместное заседание Комитета по жилищной политике и Комитета по транспорту и строительству, где обсудят дальнейшую судьбу законопроекта.

«По итогам этого обсуждения мы уже будем обращаться в кабмин, чтобы они рассмотрели этот вариант и не закрывали дорогу тем субъектам, которые находятся на низком старте», — заявила Хованская.

Реновационную практику готовы подхватить в Екатеринбурге, Ульяновске и Калининграде.