МИД Китая заявил, что уровень смертности от коронавируса составляет 2,1 процента

Министерство иностранных дел Китая заявляет, что уровень смертности от нового типа коронавируса составляет 2,1 процента от общего числа заболевших. Об этом сказала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.

По данным министерства, количество погибших от коронавируса значительно ниже, чем число летальных исходов в результате атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола, которые распространялись ранее.

«Уже достигнуты положительные результаты в деле предотвращения распространения коронавируса, число выздоравливающих в результате вызываемого им заболевания растет», — цитируют представителя МИД Китая местные СМИ.

Как отметила Хуа Чуньин, власти Китая полностью уверены в том, что способны победить в борьбе с эпидемией, а усилия страны по борьбе со вспышкой заболеваемости признает международное сообщество и Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, в МИД КНР заявили, что Вашингтон неоднократно заявлял о готовности помочь Китаю, но этого до сих пор не произошло. Чуньин попросила США быть объективными и беспристрастными, а также избегать «чрезмерной реакции» на тему коронавируса.

Новый тип коронавируса, который вызывает пневмонию, активизировался в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На утро вторника, 4 февраля, от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 425 человек, количество заболевших превысило 20,4 тысячи человек. При этом число выздоровевших превышает число погибших — их 632 человека.