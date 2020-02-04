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Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию
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 Россия ограничила въезд для иностранцев, пребывающих с территории Китая

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 Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию
7:55   4 Февраля 2020
Весь мир

Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Представитель ЛНА Мисмари рассказал о турецкой ЧВК, которая отправляет боевиков в Ливию

Отправкой сирийских боевиков в Ливию занимается ЧВК «Садат», которую контролирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил представитель ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

Ливийский бригадный генерал на брифинге заявил, что подконтрольная Эрдогану ЧВК «Садат» отправляет боевиков из Сирии в Ливию.

Ранее сообщалось, что Турция активно перебрасывает в Ливию из Сирии, включая наемников, включая наемников, которая ранее действовали в Идлибской зоне деэскалации. Также Анкара активно снабжает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и боеприпасами. Подкрепление поставляется с помощью самолетов и кораблей.

Также ПНС не соблюдает режим прекращения огня в Ливии, который начал действовать 12 января. В свою очередь ЛНА придерживается всех условий и уже первой прекратила обстрелы.

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Автор: Олег Королев
#турция #эрдоган #ливия #пнс ливии

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