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 США выделят почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане

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7:32   4 Февраля 2020
Весь мир

Турция помогает террористам «Джебхат ан-Нусры»* в боях в районе сирийского Алеппо

Турция помогает террористам «Джебхат ан-Нусры»* в боях в районе сирийского Алеппо

Турция способствовала деятельности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии, обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом рассказали на допросах боевики, задержанные сирийскими военными возле Алеппо.

Боевик по имени Махмуд ан-Наджим сообщил, что его задержали турецкие полицейские и сказали, что если он не станет воевать на стороне «Джебхат ан-Нусры»*, то его семью убьют или арестуют. По словам мужчины, его родственников «турки отправили в лагерь беженцев, где держат в заложниках», а ему выплатили 100 долларов в качестве зарплаты.

Уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 из Алеппо. Он рассказал, что его семье не хватало денег на еду, поэтому он записался к джихадистам. Ему удалось повоевать за несколько группировок, которые входили в состав «Джебхат ан-Нусры»**«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #джебхат ан-нусра

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