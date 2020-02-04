Представитель ЛНА аль-Мисмари заявил, что Эрдоган направил в Ливию 1,5 тысячи боевиков ИГ*

Анкара направила в Ливию 1,5 тысячи боевиков «Исламского государства»*, заявил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари. Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Триполи более полутора тысяч террористов, которые ранее воевали на стороне ИГ* в Сирии.

ФАН ранее выяснил, что Турция перенаправляет в Ливию террористов из Сирии. Начиная с 24 декабря минувшего года, Анкара перебросила из Сирии через свою территорию специально подготовленные транспортные коридоры более 1,2 тысячи джихадистов.

После прибытия в Турцию, на протяжении последующих двух недель боевики проходили спецподгтовку в военных лагерях возле города Измир.Затем террористов перенаправляли в Триполи на самолетах авиакомпаний Wings и Africa Airlines, принадлежащих гражданину Ливии. Прибывшие боевики грабят и похищают мирное население с целью выкупа, а также активно занимаются мародерством и грабежом.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.